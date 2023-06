Dopo la sospensione dall’Ordine degli Avvocati per Alessandra Demichelis sono state rese note anche le motivazioni ufficiali.

Nel mese di maggio era arrivata per lei la sospensione dall’Ordine degli Avvocati di Torino, ora per Alessandra Demichelis sono arrivate anche le motivazioni ufficiali per tale decisione. La donna paga il suo essere molto attiva sui social con dei contenuti che sarebbero non adatti alla sua professione.

Alessandra Demichelis sospesa dall’Ordine degli Avvocati: il motivo

Alessandra Demichelis

Dopo la sospensione ricevuta a maggio, la Demichelis ha potuto conoscere in queste ore le motivazioni dietro tale decisione dell’Ordine degli Avvocati di Torino. L’ex concorrente anche di Pechino Express paga la sua “condotta social”.

La donna è stata spospe per 15 mesi dal Consiglio distrettuale di disciplina dell’Ordine torinese per il mancato rispetto del codice deontologico forense. Nelle 50 pagine di osservazioni si parla dell’account Instagram “Dc Legal Show”, nella quale venivano pubblicate foto e video glamour.

Non solo. Nello specifico delle motivazioni si legge che la donna è stata accusata di usare “tecniche non lecite per farsi conoscere e per ricavare notorietà”, e di essere “responsabile di accaparramento di clientela” e che le sue foto siano “semmai appropriate per un format di taglio erotico”.

In precedenza la Demichelis aveva annunciato di voler dare battaglia rivolgendosi al Consiglio nazionale, e dicendosi “pronta ad arrivare fino in Cassazione”. Per il momento non ci sono state repliche a tali motivazioni sulla sua sospensione ma siamo convinti che non mancheranno prossimamente.

Di seguito anche alcune delle foto della donna in un post su Instagram:

