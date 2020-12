Gli anfibi sono quel modello di scarpe a cui nessuna dice di no: comodi, pratici, ci fanno sentire fiere e pronte ad affrontare ogni incombenza quotidiana.

Se qualcuno vi chiedesse quale modello di scarpe è onnipresente ad ogni inverno, siamo certe che direste stivali e ci aggiungereste subito anfibi. Simil stivaletti comodi e pratici, a prova di pioggia e non solo per affrontare il freddo invernale con la giusta dose di comfy mood e dinamicità. Alti, con tacchetto o raso terra, passando per i platform, le varianti sono davvero tantissime che spesso si finisce per acquistarne più di uno e ritrovarsi nella scarpiera una vera e propria collezione.

Anfibi moda 2020: i modelli trendy, urban e chic

L’ispirazione principale dei boots sono gli stivaletti militari, ecco perché la maggior parte hanno due tratti distintivi: i lacci sul davanti e l’essere pratici e bassi, a cui spesso possiamo aggiungere anche fibbie decorative.

I modelli di quest’anno però vanno oltre il classico modello in pelle nera, che richiama fortemente lo stile punk, alternando design più chic e altri più rude. Le borchie infatti si riducono di spessore e diventano decorative, meno invadenti.

Ecco perché li possiamo indossare con i pantaloni, nelle loro varianti sia alla caviglia, sia sotto il ginocchio, ma anche con gonne lunghe midi che li lascino in bella vista. E per chi vuole sentirsi un po’ drama queen, abbinate i combat boots anche agli abitini stretti, casual o da sera!

I modelli di Nero Giardini, Dr. Martens, Primadonna

Gli anfibi dell’autunno/inverno 2020-2021 prediligono quindi uno stile sporty chic, texture in pelle ma anche fantasiose, proprio per adattarsi a qualsivoglia look, dal più sportivo a quello più elegante.

– Non passa inosservata la collezione Nero Giardini, che fa del combat boot il must have della collezione, in versione pelle liscia ma anche in stampa cocco, con un platform di 5 cm pronto a darti il giusto slancio per la giornata e d’altezza.

– Classico senza età, trendy e pratico, dal nero a quello super colorato, con i Dr. Martens non si sbaglia mai. Con lacci o senza, è quel modello evergreen a cui giurare amore ora e per sempre, anche quando si consumano.

– Se l’anfibio vi conquista da sempre e cercate un modello diverso e ultra chic, allora Primadonna saprà convincervi con il suo tocco trendy e audace. Avreste mai immaginato i combat boots in versione animalier? Il modello dedicato a chi sa che tutto è possibile!