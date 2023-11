Grazie ai social, Andrea Delogu è riuscita a risolvere un problema relativo alla sua cagnolina che le aveva messo un po’ di timore.

Da diversi giorni Andrea Delogu sembrava preoccupata per le condizioni di salute della sua cagnolina Spilla. L’amica a quattro zampe della nota conduttrice, infatti, abbaiava spesso anche senza apparenti ragioni. Da qui la richiesta della donna ai suoi fan con tanto di video. Adesso, finalmente, il mistero è stato risolto.

Andrea Delogu e la cagnolina

Andrea Delogu

“Domanda per chi ha cani anziani: anche i vostri hanno cambiato carattere? Spilla mangia per cinque, abbaia per sei e pretende con arroganza per unidici. Tutto nel giro di pochi mesi. Sta benissimo (se escludiamo che non vede più alcuni ostacoli e inciampa ogni tanto) ma fa la bulletta come non mai”. Era stata questa l’iniziale domanda della Delogu ai fan con un video della sua cagnolina che abbaiava.

Una vicenda che ha generato l’attenzione dei seguaci che tramite alcune risposte sono stati d’aiuto alla donna. Infatti, diversi fan avevano sollevato la questione della salute e avevano consigliato alla brava Andrea di sottoporre la sua amica a quattro zampe a delle analisi del sangue.

Da qui, come detto, la scoperta: “Questa stronze**a ha delle analisi sballatissime e devo ringraziare molti di voi che mi hanno scritto sotto il post Instagram di lei che abbaiava. Mi avete consigliato di fare delle analisi perché molti dei vostri cagnolini avevano gli stessi problemi. Forse il fegatino della mia cagnolina è un po’ bizzarro e quindi vi ringrazia tanto anche Spilla, che adesso dorme però”.

In un’altra storia social, poi, la Delogu ha condiviso un breve filmato di Spilla con tanto di cuore e un altro grazie per i seguaci. Insomma, paura passata…

Di seguito anche uno dei primi post Instagram che la donna aveva condiviso per chiedere ai fan se sapessero aiutarla in qualche modo con la sua cagnolina: