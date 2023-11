La maestra Alessandra Celentano dura ad Amici con gli allievi. Lezione e interrogazione per i ballerini e voti bassissimi.

Nota per la sua severità nei giudizi e per i voti, quasi sempre, bassi, Alessandra Celentano si è confermata anche nel corso dell’ultimo daytime di Amici andato in onda. La maestra, infatti, ha convocato i ballerini per una lezione-interrogazione e ha poi fatto “una strage” con i risultati…

Amici, la Celentano non perdona i ballerini

Come anticipato, nel corso dell’ultimo daytime andato in onda ad Amici, a prendersi la scena sono stati anche i ballerini della scuola e la maestra Celentano. L’insegnante di danza, infatti, ha convocato tutti gli allievi della categoria per una lezione speciale con esercitazione-interrogazione, prima pratica e poi teorica. Il risultato? Per tutti è stato disastroso.

Già durante la lezione, la maestra sembrava piuttosto insoddisfatta, ma il peggio è arrivato dopo la teoria che l’ha, evidentemente, molto delusa.

Una delusione che si è vista poi nei suoi voti. Il voto più alto lo ha avuto, curiosamente, Nicholas, con la media pratica-teoria di poco superiore al 3.

Per gli altri si parla di voti intorno all’1 di media. “Nicholas, io non ti ho mai negato il fatto che tu hai un correttissimo approccio al lavoro e allo studio. Però quando ti vado a valutare sulla performance è diverso. Tu sei quello che ha la media più alta, ma questo non cambia il mio pensiero su di te […]”.

Rivolgendosi poi agli altri: “Mi sembra di avervi già detto questo e sinceramente non me lo aspettavo. Cercate di capire perché sto reagendo in questo modo e perché vi dico queste cose. Se fate questo mestiere dovete conoscere quello che fate”.

