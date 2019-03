Secondo un recente studio scientifico, il mezzo di trasporto che rende felici è la bicicletta: ecco cosa è stato rivelato!

Andare in bicicletta fa bene alla salute e al corpo, perché aiuta a mantenersi in forma e a rassodare i glutei. Dietro questa pratica, però, si nascondono tanti altri motivi per cui la bicicletta sia un bene per la salute. A confermarlo è anche la scienza: tramite un recente studio americano, esaminando diverse informazioni, i ricercatori sono riusciti a rivelare l’importanza di questo comodo mezzo di trasporto. Quest’ultimo sembrerebbe proprio essere fonte di felicità. Scopriamo di più!

La bicicletta fa bene all’umore: ecco perché

Tra i vari mezzi di trasporto, la bicicletta conquista il primo posto come miglior mezzo in grado di donare più felicità e soddisfazione.

Fonte foto: https://pixabay.com/photos/bicycle-vintage-street-shop-retro-1872682/

Lo conferma uno studio effettuato dall’Università del Minnesota, pubblicato poi sul Trasportation Research Part A, in cui i ricercatori hanno voluto esaminare i dati di un sondaggio che riportava il modo in cui gli americani utilizzassero il loro tempo.

Tramite questo sondaggio chiamato l’American Time Use Survey, gli studiosi hanno constatato la differenza tra i soggetti soliti a prendere i mezzi pubblici e le persone abituate a muoversi con la bicicletta. Chi per la maggior parte del suo tempo ricorre al trasporto pubblico, si è mostrato meno soddisfatto, più stressato e di malumore; chi, invece, si sposta con la bici durante il giorno, è stato descritto come una persona più soddisfatta e serena.

Ma oltre ai mezzi, anche il luogo in cui si sta andando influisce molto sull’umore. Ovviamente, muoversi in bicicletta per andare in un posto in cui non ci si trova affatto bene, significa vivere maggiormente uno stato negativo di stress e angoscia. Il discorso cambio se si prende la bici per andare da un amico o semplicemente per fare una passeggiata in compagnia: in questo caso è possibile anche riuscire a eliminare i pensieri negativi!

Fonte foto: https://pixabay.com/photos/bicycle-vintage-street-shop-retro-1872682/