Dopo la protesta di Jo Squillo per il caso Chico Forti, anche Raffaella Fico e Sophie Codegoni hanno annunciato di voler digiunare per un paio di giorni: “Così alla prossima puntata arriviamo più magre”. Forti le reazioni dai social.

Nella puntata di venerdì scorso del Gf Vip, Jo Squillo aveva dichiarato di voler iniziare un digiuno come forma di protesta per il caso Chico Forti. Il produttore televisivo e velista italiano è detenuto in Florida dal 2000, in seguito ad una condanna all’ergastolo per omicidio. La vicenda è controversa, perché Forti continua a dichiararsi innocente. Di Maio, nel dicembre del 2020, aveva annunciato che il governatore della Florida aveva accolto la richiesta di riportare il detenuto in Italia, per rivedere il processo e scontare eventualmente la pena in patria. A distanza di quasi un anno, del caso si sono perse le tracce.

Jo Squillo segue la vicenda e si è unita ai tanti personaggi dello spettacolo che hanno preso a cuore la causa e che pretendono spiegazioni. Dopo aver saputo da Alfonso Signorini che, nonostante le telefonate e i contatti, non si riesce ad avere aggiornamenti in merito alla vicenda, la cantante ha deciso di protestare con uno sciopero della fame.

La polemica è scoppiata quando altre due inquiline della Casa, Raffaella Fico e Sophie Codegoni, hanno detto di volersi unire al digiuno gate. La motivazione, però, è ben diversa: “Facciamolo anche noi il digiuno come Jo, così arriviamo meno gonfie alla prossima puntata”. Oltre ad aver sminuito la causa per cui Jo Squillo aveva deciso di protestare, le due hanno sollevato una polemica senza fine sui social per l’aver trasmesso – e non è la prima volta che capita a Raffaella e Sophie – messaggi non proprio educativi al giovane pubblico a casa e aver suggerito un modo malsano di prendersi cura del proprio corpo.