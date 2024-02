Momento importante nella scuola di Amici con il maestro Todaro che non ha fatto mancare dei rimproveri a due ragazzi.

Si avvicina il Serale di Amici e i professori stanno piano piano decidendo quali allievi portare nella fase conclusiva del programma. Anche Raimondo Todaro sta analizzando i pro e i contro dei suoi ballerini e nel corso dell’ultimo daytime ha avuto un confronto ravvicinato con Nicholas e Giovanni che lo hanno molto deluso. Il professore non ha fatto mancare dei rimproveri pesanti.

Amici, Todaro e il confronto con Nicholas e Giovanni

Raimondo Todaro

Chiamati da Todaro ad una serata di lavoro, i due ballerini sono stati messi alla prova, anche per capire chi tra loro possa andare bene al Serale di Amici.

“Vorrei fare una specie di test per capire come muovermi”, ha spiegato il maestro. “Sapete come funziona il Serale e i guanti di sfida […]. Voglio vedere il massimo del vostro potenziale, in termini di energia, versatilità. In tutto”.

Il professore ha quindi spiegato ai due ragazzi cosa volesse vedere ma l’approccio dei due non è stato ottimale. Entrambi, infatti, hanno avuto diverse difficoltà tanto che al termine della giornata di lavoro, il parere dell’insegnate è stato durissimo.

“Una tragedia. Siete consapevoli? Tutti e due. Di oggi cosa c’è da salvare? Nulla. Mi aspetto un change. Qua prima di tutto. E nei prossimi giorni poi capiamo e ci aggiorniamo. Pensateci. Così non va bene. Ci vediamo. Pensateci”, ha detto Todaro.

“Che figura di mer*a”, ha aggiunto Nicholas. Poi Giovanni, rientrato in casetta: “No ragazzi. Male. Ha detto una tragedia. Una giornata assurda”.

Insomma, il Serale per i due ragazzi è sembrato un pizzico più lontano…

