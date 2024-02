Svolta coraggiosa per Sonia Bruganelli che ha deciso di optare per un piccolo intervento relativo al suo viso. Sui social le immagini.

Ci ha scherzato su in diverse occasioni e anche adesso, a intervento fatto, Sonia Bruganelli l’ha presa con grande ironia. La donna ha deciso di farsi togliere il vistoso neo che da sempre l’ha accompagnata appena sopra il labbro. Sui social le foto sulle stories Instagram e anche in un post.

Sonia Bruganelli e l’intervento al viso

Sonia Bruganelli

Attraverso una storia su Instagram, la Bruganelli ha scritto: “I did it”, facendo vedere di avere appena sopra il labbro, un cerottino dove di solito appariva un vistoso neo.

Per essere ancora più chiara, la donna ha pubblicato anche un contenuto nel quale ha aggiunto: “Solo i coraggiosi (scritto però in inglese)”. Il riferimento è appunto all’intervento a cui si è sottoposta per la rimozione di un neo.

Da quanto si apprende dalla donna di spettacolo, pare che la bella Sonia abbia deciso di eliminare l’inestetismo andando dal professore Antonino Di Pietro a Milano. A quanto pare lo ha fatto tramite il laser e non con il bisturi, anche se su questo non ci sono conferme.

Già in passato la Bruganelli aveva sottolineato come stesse pensando di eliminare il neo che era diventato “di disturbo”. Ora, con coraggio, ecco l’intervento che ha generato già diverse reazioni da parte dei suoi seguaci, tra chi si è detto contento e tranquillo e chi, invece, non ha fatto mancare qualche osservazione non richiesta.

Staremo a vedere se Sonia vorrà parlare di quanto affrontato e dare alcune spiegazioni più dettagliati sull’intervento e sulle motivazioni che l’hanno spinta a questa operazione. Intanto, con soddisfazione si è mostrata con un cerotto e un sorriso super.

Di seguito anche il post Instagram della donna con le foto post operazione: