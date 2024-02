Un brano bellissimo e riproposto anche a Sanremo 2024, quello de La Rondine di Mango. Antonella Fiordelisi ha provato a cantarlo sui social.

Uno dei brani più belli della storia della canzone italiana e che anche a Sanremo 2024 è stato protagonista nella serata delle cover. Parliamo de ‘La Rondine‘ di Pino Mango su cui in queste ore si è cimentata anche Antonella Fiordelisi che sui social ha pubblicato un video dove prova ad intonare l’opera. Il risultato, però, ha fatto molto discutere.

Antonella Fiordelisi, il video mentre canta La Rondine

Antonella Fiordelisi

Sempre molto attiva sui social, la bella Antonella ha provato a cimentarsi in qualcosa di diverso rispetto al solito e ha provato a cantare una canzone importante, ‘La Rondine‘ di Pino Mango.

Come sappiamo, negli ultimi giorni il pezzo è tornato ad essere virale per via della commovente esibizione di Angelina Mango, figlia del compianto autore del brano, che a Sanremo lo ha presentato nella serata delle cover.

Probabilmente sulla scia delle emozioni provate anche in quella esibizione, la Fiordelisi ha deciso di provare a cantare l’opera e ha pubblicato il video mentre lo fa. In questo senso, però, la sua performance non ha avuto troppo successo.

Premesso che esistono persone molto meno intonate di lei, Antonella non è sembrata troppo a suo agio con questa canzone molto difficile e per questo i commenti che le sono arrivati sono stati di critica. Qualcuno ha fatto ironia sul fatto che “la rondine sia morta”, altri si sono domandati il perché di questa esibizione “evitabile”.

Dal suo lato, la bella Antonella ha sottolineato come abbia perso una scommessa e che sia stata “obbligata” a postare il filmato.

Di seguito anche un post su TikTok della donna con i vari commenti ricevuti: