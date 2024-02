Dopo l’annuncio di Vladimir Luxuria al timone de L’Isola dei Famosi, ecco i nomi per quanto riguarda opinionisti e soprattutto inviato in Honduras.

C’è grande attesa per sapere chi saranno i protagonisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Se per la conduzione non ci sono più dubbi, con Vladimir Luxuria al timone, molto ancora sembra essere in gioco per quanto riguarda opinionisti e inviato in Honduras. Proprio su questo ultimo ruolo, ci sarebbero novità…

L’Isola dei Famosi: il nome dell’inviato in Honduras

Vladimir Luxuria

Se nei giorni scorsi erano usciti i primi nomi per quanto riguarda il ruolo di opinionisti de L’Isola, ecco che qualche dubbio è nato anche per quanto concerne l’inviato in Honduras.

Pare, infatti, che Alvin non sarà più in quella veste. L’uomo potrebbe essere sostituito da un famosissimo volto. Secondo Tv Blog, infatti, l’incarico potrebbe essere affidato a Elenoire Casalegno.

“Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere pare che a guidare i naufraghi dall’Honduras ci possa essere Elenoire Casalegno. La bella e brava conduttrice televisiva, che abbiamo visto ultimamente spesso ospite de La vita in diretta su Rai1, è già stata in predicato di ricoprire questo ruolo a L’isola dei famosi nel 2021. Stavolta potrebbe essere la volta buona? Lo scopriremo molto presto”, si legge.

Gli opinionisti

Come detto, i rumors riguardano anche gli opinionisti. In tal senso sembra quasi certo che Sonia Bruganelli sarà seduta accanto a Luxuria nella nuova veste. Con lei potrebbe esserci un volto storico del programma, Alvin. L’uomo, infatti, non dovrebbe più essere inviato, ma potrebbe essere “promosso”, se così si può dire, a opinionista in studio. A questo punto non resta che attendere eventuali ufficialità.