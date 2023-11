Nella scuola di Amici arrivano nuovi provvedimenti per tre alunni. La decisione di Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Lezioni, prove e sfide ma anche provvedimenti. Nelle ultime ore, nella scuola di Amici, tre ragazzi sono stati puniti dai rispettivi professori per questioni disciplinari. Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, infatti, ha deciso di agire con Holden, Ayle e Mida dopo che i tre ragazzi erano stati votati dai compagni come gli allievi che meno si occupavano delle questioni domestiche in casetta.

Amici, punizione per Holden, Ayle e Mida

Rudy Zerbi

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici andato in onda su Canale 5, tre ragazzi della scuola sono stati puniti dai rispetti professori. Il motivo? Le mancanze in casetta in termini di pulizia.

Nello specifico, come anticipato, sono stati Holden, Ayle e Mida a ricevere i tre provvedimenti da parte dei rispettivi insegnanti.

Il primo ad essere punito è stato Holden. Rudy Zerbi lo ha convocato e gli ha detto: “Per l’ordine e la pulizia ho preso un provvedimento. Tu, per tutta la settimana, dovrai pulire tutte le parti della scuola: sale, ballo e canto, la parte relax e il corridoio. Vorrei tanto non dover fare più questo discorso…”.

Lo stesso destino è spettato ad Ayle, convocato dalla Pettinelli: “Ma perché non pulisci? Se i ragazzi dicono così, ci sarà un motivo? Io ho deciso che laverai i piatti, pranzo e cena per una settimana”.

Successivamente è stato il turno di Mida con la Cuccarini: “Prima di tutto bisogna stare al mondo e stare con gli altri. Per questo ho chiesto alla produzione che tu abbia 2 ore al giorno in cui ti dovrai occupare della casa. Non solo delle tue cose. Io questo lavoro non te lo tolgo e ti controllo”.

Di seguito anche i post su X del programma con le decisioni dei professori:

Holden è uno degli allievi che è stato indicato dai compagni tra i responsabili della mancata pulizia in casetta, il prof Zerbi gli ha sospeso la maglia ma ha ancora qualcosa da dirgli #Amici23 pic.twitter.com/QLuf2U9yVS — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 28, 2023

Ayle è uno degli allievi che è stato indicato indicato dai compagni tra i responsabili della mancata pulizia in casetta e la prof Pettinelli ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare! #Amici23 pic.twitter.com/Iy3W7bo2vi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 28, 2023