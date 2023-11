Pupo, Sanremo e la verità di Valerio Scanu sulla partecipazione dell’esperto cantante con Emanuele Filiberto di Savoia.

Le parole di Pupo su Sanremo e la sua partecipazione con Emanuele Filiberto di Savoia rilasciate a Repubblica hanno fatto molto discutere. L’esperto cantante aveva raccontato di una telefonata direttamente del Presidente della Repubblica per “impedire” la sua vittoria con un componente della famiglia dei Savoia. A sbugiardare Enzo Ghinazzi è stato, ora, Valerio Scanu, vincitore proprio di quella edizione con ‘Per tutte le volte che’.

Valerio Scanu sbugiarda Pupo su Sanremo

“Prima della finale i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica , temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a Sanremo. Avevano capito che avremmo vinto osservando il picco di ascolti record della serata in cui avevamo ospitato Marcello Lippi. Quella sera si ruppe la chitarra, ci fu un attimo di impasse e allora Lippi fece un promo della canzone, cosa che non si poteva fare”. Queste le parole di Pupo a cui, tramite Biccy, Valerio Scanu ha voluto replicare.

L’ex volto di Amici, di fatto, ha smentito la versione di Ghinazzi raccontando come, in realtà, l’esperto artista al momento di conoscere il vincitore, era piuttosto sorpreso di tutto.

“Ricordo benissimo quel giorno come se fosse successo oggi. Mi ricordo la sua reazione, ovvero quando venne da me e mi disse ‘Noi secondi e tu primo!‘ Non era affatto la reazione di uno che già sapeva!”.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori botta e risposta tra i due cantanti o delle precisazioni in merito da parte delle persone chiamate in causa. Certo è che la vicenda pare destinata a far discutere anche nelle prossime settimane.

