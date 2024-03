Si avvicina il Serale di Amici e l’ex allievo della scuola, Malìa, ha parlato di cosa si aspetta dalla parte conclusiva del talent show.

Un’annata davvero ricca di sorprese quella che ancora va avanti nel noto talent di Canale 5, Amici. In vista del Serale e della fase conclusiva del programma, un ex allievo di questa edizione, Malìa, ha parlato di cosa si aspetta per l’appuntamento notturno dello show. L’ex cantante della scuola ha parlato a Comingsoon.it facendo anche un pronostico sul vincitore.

Amici, l’esperienza di Malìa nella scuola

Prima di sbilanciarsi sul Serale del programma, Malìa ha parlato di quanto vissuto da lui in prima persona: “É stata un’esperienza che mi ha insegnato tanto, soprattutto sui live e il mondo televisivo. Tornassi indietro non cambierei nulla, do sempre il massimo così non rischio di avere rimpianti. Ho imparato a non nascondere più ciò che provo, riescono a capirti tutti solo se impari a raccontarti”.

Sulla breve durata della sua esperienza, poi, il ragazzo ha aggiunto: “Mi aspettavo di uscire, anche se nell’ultimo periodo avevo notato dei miglioramenti. Non é stato facile entrare in corsa. É stato comunque bello vedere come il pubblico mi abbia rivalutato e compreso in così poco tempo”.

Il pronostico per la finale

SI passa poi al discorso Serale di Amici con i potenziali vincitori: “Guardare Dustin ballare dal vivo é veramente un piacere, sono sicuro di vederlo in finale”, ha detto Malìa. “Spero arrivino fino alla fine anche Holden, Petit, Marisol e Giovanni. Oltre ad essere delle bellissime persone sono convinto che faranno carriera”.

Progetti futuri

Parlando del suo futuro: “La musica dopo il risultato del mio primo pezzo, ‘MAIORCA’, é diventata anche lavoro”, ha sottolineato il ragazzo. “Richiede giorno e notte perché mi piace curare il progetto in ogni dettaglio”.

Anche per questo l’obiettivo è chiaro: “Meglio restare concentrati per l’uscita del nuovo pezzo”.

