Indiscrezione non di poco conto è arrivata su due volti ex Amici. Ecco come starebbero davvero le cose. La segnalazione e la risposta.

Una segnalazione con tanto di descrizione di quanto sarebbe successo, ha visto coinvolti due ex volti della scuola di Amici di questa edizione in corso. Stiamo parlando di Diego Lazzari e Teodora. I ragazzi, stando ad una indiscrezione, sarebbero stati visti insieme. Eppure, la fidanzata del cantante non sarebbe propriamente della stessa idea…

Amici, la segnalazione su Diego e Teodora

Come spesso accade, ad ogni annata della scuola di Amici nascono delle relazioni tra allievi, alcune anche durature, altre meno. In questo senso, due ex studenti di questa edizione sarebbero stati oggetti di qualche rumors. Stiamo parlando di Diego Lazzari e di Teodora.

Diego Lazzari

Secondo una segnalazione giunta al portale VeryInutilPeople, Diego e Teodora sarebbero stati visti baciarsi durante una serata la locale Desco di Milano. Addirittura, pare che i due si trovassero vicino al bancone dedicato ai cocktail e che alcuni fan del programma li abbiano riconosciuti e abbiano deciso di segnalare quanto visto.

Nella storia social del media, si legge, infatti: “Stasera c’è al Desco Diego Lazzari che si baciava con Teodora di Amici. Erano vicino al bancone a baciarsi però”.

La fidanzata di Diego replica: la verità

La segnalazione sulla presunta ship tra i due ragazzi ex della scuola, va detto, non è stata accompagnata da alcuna foto o prova.

A smentire, di fatto, quanto affermato nella segnalazione, ci avrebbe pensato successivamente la fidanzata di Diego, Camilla De Pandis.

La giovane, sotto al post con la segnalazione, avrebbe, infatti, detto: “Era con me”. Insomma, un commento che smentisce tutta la situazione e la presunta ship tra Lazzari e la ballerina. Evidentemente chi ha inoltrato il messaggio al media deve aver scambiato le persone magari a causa della confusione nel locale.