Imbarazzo in diretta tv per Antonella Clerici: cosa è successo

Momento davvero curioso per Antonella Clerici durante la diretta del suo programma ‘È sempre mezzogiorno’. Cosa è successo.

Non manca mai il divertimento con Antonella Clerici e il suo programma ‘È sempre mezzogiorno’. In modo particolare quanto si parla di giochi e soprattutto di quello in cui si deve indovinare la parola dopo cinque indizi vincendo un buono spesa. In questo senso, fin dal primo di questi indizi, l’atmosfera in studio è diventata imbarazzante ma allo stesso tempo molto ironica…

Antonella Clerici, imbarazzo in tv

Simpatia, ilarità e prontezza di reazione davanti a tutto. Stiamo parlando della bravissima Antonella Clerici, anche in queste ore alle prese con una nuova puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ sulle reti Rai. La conduttrice è stata protagonista di un siparietto che ha lasciato tutti in imbarazzo.

Antonella Clerici

Durante il famoso gioco dell’indovinello, al primo indizio tutti sono rimasti spiazzati: “C’è chi… lo ficca dappertutto“, ha detto la padrona di casa restando sorpresa.

Successivamente, mentre lo studio sorrideva, ecco il secondo indizio: “È sulla bocca di tutti…”. Successivamente la situazione si è fatta davvero ironica ma la padrona di casa ha continuato a dare indizi per cercare di venire a capo dell’indovinello: “Si soffia, ma non è una candelina”. “Quello dei cani è sempre umido” e, infine, “Se lo tappi, non senti gli odori”. Alla fine, ecco la parola “naso” indovinata nonostante le risate dei presenti.

L’appello sui figli

Ben diverso, invece, è stato un altro momento della trasmissione, durante il quale la padrona di casa ha scelto di fare un appello a tutti i genitori e a tutte le persone. Facendo riferimento anche ad un recente messaggio di Papa Francesco, la Clerici ha detto: “Perché parliamo tanto di inclusione ma possibile che un padre ancora nei confronti di un ragazzo gay lo meni, ma siamo nel Medioevo? Ditemi. Nel Medioevo bruciavano le streghe, non ci siamo proprio. Io mi rivolgo molto al pubblico femminile, che in questo è più attento, mi raccomando, aiutiamo i nostri figli, come sono sono. Scusate, ma io ogni tanto devo dire le cose che sento”, ha concluso la conduttrice di ‘È sempre mezzogiorno‘.