Amici 2025 rivoluziona tutto: arrivano le nomination segrete, cosa sono e come cambiano le sfide

Amici 25 introduce le nomination segrete tra gli allievi: cambia il meccanismo delle sfide, scopri come funziona.

La nuova edizione di Amici 25 non smette di sorprendere: già dalle prime registrazioni del talent show condotto da Maria De Filippi, il regolamento è stato rivoluzionato. Il cambiamento riguarda le sfide, che non saranno più decise unicamente dalla classifica, ma anche dal voto segreto degli allievi stessi. Una scelta che ricorda i meccanismi dei reality e che ha già acceso discussioni tra i ragazzi, con conseguenze immediate sul percorso dei concorrenti. Ma scopriamo come funziona il nuovo regolamento sulle sfide.

Amici 25, come funziona la nuova sfida

La grande novità di Amici 25 è stata presentata durante la seconda registrazione, che andrà in onda domenica 5 ottobre.

Il meccanismo ora prevede due classifiche separate, una per il canto e una per il ballo, con un sistema di “caselle gialle“ che evidenziano penultimo e terzultimo posto. Se l’ultimo classificato resta automaticamente a rischio sfida, gli altri due possono essere nominati dai compagni attraverso un voto segreto.

In questo modo, non sarà solo il rendimento artistico a contare, ma anche il giudizio della classe. “Ogni allievo della scuola può esprimere il proprio voto in segreto, attraverso un bigliettino” è stato spiegato durante la puntata, sottolineando il nuovo coinvolgimento diretto degli studenti.

La tensione tra gli allievi e i primi nominati

Il cambiamento ha subito creato tensione tra i concorrenti. Secondo le anticipazioni, la cantante Penelope ha scelto di non votare, mentre Michele e Flavia hanno deciso di andare in sfida volontariamente per coerenza.

In totale, cinque allievi sono stati coinvolti: Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde. Frasa e Matilde sono finiti ultimi nelle rispettive classifiche, Anna è stata nominata dagli altri ballerini, mentre Michele e Flavia hanno preferito esporsi in prima persona.

Questa dinamica ha diviso i fan del programma: c’è chi apprezza la novità delle nomination segrete, considerandola un modo per rendere più avvincente la gara, e chi invece teme che il clima nella scuola possa diventare troppo teso.