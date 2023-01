Nella scuola di Amici 22 potrebbe essere nato un amore tra Isobel Kinnear e Giovanni Cricca, l’allievo di Lorella Cuccarini

Giovanni Cricca è uno dei concorrenti di Amici 22 tra i più acclamati dal pubblico. Il giovane, che messo in sfida da Rudy Zerbi era stato costretto a lasciare il talent show tra le lacrime degli amici più cari, è stato poi riammesso in seguito all’eliminazione di Tommy Dali. E, ritornato nella Scuola di Maria De Filippi, ha rivelato ai compagni di essersi lasciato con la fidanzata.

Cricca torna single, nel suo cuore c’è Isobel?

“Mi dice ‘voglio stare con te’. Ma la mattina dopo mi guarda e mi fa ‘dobbiamo parlare’. Mi ha detto: ‘Chiariamo ‘sta situazione, perché ti vedo e ti sento distante e freddo’ – ha raccontato Cricca agli altri concorrenti di Amici 22, svelando di essere tornato single nei giorni seguenti la sua uscita dal talent – .Abbiamo parlato e lei mi ha chiesto ‘ti interesso ancora come prima, provi ancora qualcosa?’”.

“E io non potevo dirle di sì. Quindi anche lei mi ha detto che era da un po’ perché non ci sentivamo da settembre e ci sentivamo dieci minuti al giorno, e quindi mi ha detto: ‘mi stavo abituando a vivere da sola. Il tuo arrivo improvviso mi sta scombussolando la vita, di nuovo’. Quindi mi ha detto ancora ‘voglio che siamo convinti tutti e due’. Allora stoppiamola qui. Perché di forzare sta cosa non ha senso”, ha spiegato il cantante.

Così, rientrato da single nella Scuola, i fan hanno notato una serie di particolari atteggiamenti con la ballerina Isobel Kinnear, verso la quale Cricca aveva già palesato un debole sin dall’arrivo in casetta.

Una serie di video circolati su Twitter confermerebbero l’interesse reciproco tra il cantante e la ballerina, tanto che si vocifera di un bacio che i due si sono scambiati.

Al momento, tuttavia, non ci sono video che ufficializzano la nascita dell’amore tra Cricca e Isobel, mentre c’è chi in rete giura che tra loro ci sia solo amicizia e che il bacio di cui si chiacchiera non ci sia mai stato.

COME ABBIAMO FATTO A NON ACCORGERCENE PRIMA DI CRICCA E ISOBEL

TUTTO TORNA

PER ME È UN GRANDE SI#amici22 pic.twitter.com/jmZsEg4X1r — •G loves amici•🫀 (@amicidimaria21) January 21, 2023

