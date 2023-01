Puntata choc ad Amici per Wax che non solo rimane deluso dall’esito delle gare ma litiga pure con un giudice!

Puntata decisamente scoppiettante quella odierna di Amici. Tra i vari protagonisti, anche Wax che, passato il polverone per il Capodanno gate, si è trovato a fare i conti con una delusione nel gradimento ma anche in alcuni commenti inattesi di una giudice illustre…

Amici, Wax nel pallone

Maria De Filippi

Apparentemente molto amato e spesso elogiato dai professori e dal pubblico, nella puntata di oggi 29 gennaio di Amici, Wax ha ricevuto una doppia delusione ed è finito proprio “nel pallone”.

Messi in gara nel canto e nel ballo, gli alunni hanno dovuto fare i conti con le relative classifiche. Piccolo G si è posizionato primo ma nonostante la conquista, il maestro Rudy Zerbi ha deciso di non consegnargli ancora la maglia del Serale. Il resto della graduatori ha visto seconda Angelina, poi Aaron, Niveo, Federica, Cricca, Jore e, infine, Wax all’ultimo posto.

Presa questa mazzata, però, per il ragazzo i “guai” non sono ancora finiti. Infatti, ad aver giudicato le prove canore sono stati i tre giudici esterni Anna Pettinelli, Rocco Hunt e Alex Britti. Se con gli ultimi due non ci sono stati particolari problemi, ben diverso con la conduttrice radiofonica ed ex maestra.

Infatti, la Pettinelli ha avuto da ridire col ragazzo che, come purtroppo gli accade, ha risposto infastidito a certe sue affermazioni.

Di seguito anche un recente post della trasmissione in cui si parla proprio del cantante:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG