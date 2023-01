Sergio Bernal è nato a Madrid nel settembre 1990. È una star mondiale della danza e primo ballerino del Ballet Nacional de Espana. Durante la puntata del 29 gennaio 2023, è ospite ad Amici come giudice della gara “Premio: possibilità di accesso al serale”.

Ad esibirsi sono tutti gli allievi della scuola, sia ballo che canto.

Paky si esibisce sulle note di Eminem Lose Yourself, dimostrando tutto il suo talento. Finita l’esibizione il giudice Bernal senza indugi si rivolge all’alunno chiedendogli: “Posso ballare con te?”.

Paky visibileìmente sconvolto risponde intimidito Si, ad intervenire è Maria De Filippi che sottolinea l’unicità della proposta e il livello altissimo del giudice e dell’allievo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram