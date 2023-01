Sfocia in una forte lite ad Amici la querelle tra Gianmarco e il maestro Todaro. Ovviamente, Alessandra Celentano non sta a guardare…

Le premesse c’erano tutte e la puntata di oggi, domenica 29 gennaio, ha confermato il clima di altissima tensione ad Amici tra il ballerino Gianmarco e il maestro Raimondo Todaro. Ovviamente, non poteva non dire la sua anche la diretta insegnante dell’alunno, Alessandra Celentano. Il triangolo ha visto andare in scena una vera e propria lite senza esclusioni di colpi.

Amici, lite Gianmarco-Todaro in puntata

Raimondo Todaro

Ciò che è capitato nella puntata domenica di Amici è, come detto, solo la conclusione di una settimana vissuta ad alta tensione tra Gianmarco, Todaro e la Celentano.

Già durante i vari daytime che hanno preceduto la puntata, il ballerino si era sfogato verso il maestro, reo di volerlo mettere alla prova solo per fare un torto alla Celentano: “Nella stessa puntata non solo l’eliminazione, ma anche l’umiliazione. In fatto di assegnazioni, nessuno mi ha mai messo così tanto in difficoltà. Con lui mi intoppo”, aveva detto Gianmarco.

“Al serale senza di me che fa che i suoi allievi li gestisce la maestra! Lui si sfoga con queste buste. Mi sono rotto i co****ni di subire. Non sono parole intelligenti. Ma visto che lui è il professore, io devo essere bravo a far capire che non è così. Da quando la maestra ha preso Paky che sto sotto un treno, mi sto dando per sconfitto ormai. Non lavorerò da sconfitto ma…”.

Parole che sono state ripetute anche in studio dove l’allievo ha ribadito la sua posizione scatenando appunto lo sfogo di Todaro e della Celentano.

Di seguito anche una recente lettera che il maestro aveva mandato proprio all’allievo condivisa in un post Instagram del programma:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG