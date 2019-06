La rivelazione dell’anno 2019 permette a tutti di acquistare comodamente gli abiti e gli accessori delle influencer. Come? Grazie ad Amazon The Drop!

A giugno 2019 Amazon ha lanciato una nuova shopping experience sul suo sito e-commerce. Tutti coloro che hanno un account possono infatti acquistare i capi d’abbigliamento e gli accessori indossati dalle influencer di maggiore successo sul panorama della moda. Scopriamo di più come funziona questo Amazon The Drop e le collezioni disponibili!

Che cos’è Amazon The Drop?

Dopo prime video e prime music, Amazon si è rinnovata anche in fatto di stile: così è nata The Drop, la nuova esperienza di acquisto all’interno della categoria Amazon Moda. Gli utenti di tutto il mondo possono in questo modo acquistare le capsule collection delle influencer di maggior successo direttamente tramite l’app o sul sito di Amazon.

I capi e gli accessori sono disponibili in numero limitato e dal momento in cui viene messa in vendita la collezione è possibile acquistarla per sole 30 ore. In maniera del tutto innovativa, poi, le influencer non devono predisporre un numero minimo di capi già pronti, ma procedono alla preparazione del capo solo dopo che è stato fatto l’acquisto da un utente.

Dopo la scadenza del tempo limite, bisogna aspettare una settimana per la successiva collezione. Per non rimanere senza shopping neanche un momento, Amazon ha pensato a Basic di The Drop, una collezione di capi essenziali sempre disponibili sul sito.

Come rimanere sempre aggiornati, però? Ci si può iscrivere al sito Amazon The Drop per ricevere la newsletter oppure seguire il profilo Instagram con tutte le novità della settimana. Infine, per premiare i clienti più fedeli, chi ha un abbonamento Amazon Prime non è soggetto alle spese di spedizione.

Le collezioni di The Drop

La prima influencer ad aprire il magico mondo di The Drop è stata Paola Alberdi, una fashion blogger californiana con alle spalle una famiglia multiculturale, tra cui parenti di origine italiana.

Fonte foto: https://www.instagram.com/paolaalberdi/?hl=it

Nel 2014 ha lanciato la sua linea di moda chiamata Blanck Itinerary che in breve tempo ha riscontrato un notevole successo soprattutto sul territorio americano. In Italia, per chi ancora non la conoscesse, avere una propria capsule collection disponibile su Amazon le ha sicuramente dato ancora più visibilità!

Fonte foto: https://www.instagram.com/paolaalberdi/?hl=it