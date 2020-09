Dopo la nascita dei loro due gemellini, Alvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato di essere diventati genitori per la terza volta.

Alice Campello e Alvaro Morata sono “genitori tris”. Il 29 settembre è nato il piccolo Edoardo Morata Campello, terzo figlio della coppia. A dare l’annuncio della nascita del bambino è stato il calciatore, che in una tenera dedica via social ha scritto: “Benvenuto al mondo piccolo. La mamma e il piccino stanno entrambi benissimo. Alice sei incredibile, grazie per avermi reso un giorno di più l’uomo più felice del mondo. Vi amo”. Nelle foto condivise da Morata lui e Alice Campello sembrano essere più felici che mai mentre tengono tra le braccia il loro terzo bambino.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/alvaromorata/?hl=it

Alice Campello e Alvaro Morata: è nato il terzo figlio

Con enorme gioia Alvaro Morata ha annunciato che lui e Alice Campello hanno potuto finalmente abbracciare il loro terzo bebè. Il piccolo si chiama Edoardo, ed è nato appena 2 anni dopo i suoi fratelli maggiori, i gemelli Alessandro e Leonardo.

ALICE CAMPELLO

La coppia non ha mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa, e in particolare Alice Campello ha ammesso di sognare una bambina: “E continua la ricerca della piccola principessa, con i tre moschettieri. Siamo molto felici!”, aveva scritto nel suo post in cui aveva annunciato la sua seconda gravidanza. In tanti hanno fatto gli auguri alla coppia per l’arrivo del loro terzo piccolo: tra loro anche Dybala, Pjanić, Beatrice Valli e Chiara Ferragni, che hanno riempito i commenti al post di cuoricini rossi.

Il primo incontro

La modella ha rivelato di aver conosciuto il calciatore attraverso un messaggio scambiato via social, e che durante il primo incontro sarebbe subito scattata la scintilla. “Non sapevo chi fosse, così l’ho chiesto ai miei genitori. Mio padre mi ha detto di stare alla larga dai calciatori. Però dentro sentivo che c’era qualcosa che mi spingeva a rispondere. Una mattina l’ho fatto e dopo una settimana ci siamo incontrati a Milano”, ha raccontato lei a Vanity Fair.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/alvaromorata/?hl=it