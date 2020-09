Nonostante William e Harry abbiano gridato al mondo il loro desiderio d’indipendenza, sembra proprio che papà Carlo abbia sborsato ingenti somme per il loro mantenimento.

Stando a quanto rivelato da Vogue i resoconti economici di Clarence’s House avrebbero rivelato che il Principe Carlo abbia sborsato la bellezza di 6 milioni di sterline (nel solo 2019) per il mantenimento dei suoi figli, Harry e William. Sempre secondo Vogue la cifra sarebbe aumentata dell’11% rispetto all’anno precedente (ovvero a circa seicentomila euro in più).

Il mantenimento di Carlo per i due figli

A quanto riporta Vogue il principe Carlo sarebbe oltremodo “generoso” quando si tratta dei figli. A William e ad Harry sarebbero stati versati rispettivamente 3 milioni di sterline, e ogni anno la cifra che papà Carlo mette a loro disposizione sarebbe pressappoco la stessa.

Carlo William Harry

Proprio quest’anno Harry e sua moglie Meghan Markle hanno annunciato il loro addio ai titoli nobiliari, manifestando l’intenzione di provvedere da soli al proprio mantenimento. La coppia ha anche stretto un accordo con Netflix, che avrebbe consentito loro di “risarcire” alla Corona britannica il denaro utilizzato per la ristrutturazione della loro residenza inglese a Frogmore Cottage.

Il discorso sembra dunque cozzare un po’ con il mantenimento esagerato che Carlo avrebbe messo a disposizione del figlio minore (così come quello del maggiore) per provvedere alle spese legate alle case, alla servitù, e a molto altro ancora.

La nuova vita di Harry, lontano da casa

Dopo l’addio ai titoli nobiliari Harry e Meghan si sono trasferiti negli States e hanno acquistato una casa a Santa Barbara. Gli ex duchi non si sarebbero ancora ricongiunti al resto della famiglia, complice anche l’emergenza Coronavirus. A causa dell’addio di Harry ai titoli nobiliari sembra che lui e il fratello maggiore William abbiano vissuto momenti di freddezza, e in tanti si chiedono se oggi i due abbiano superato le loro divergenze.