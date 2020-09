Non è finita affatto bene la liaison tra Mario Balotelli e l’ex corteggiatrice Alessia Messina. Lei ha pubblicato sui social le chat private avute col campione.

Un addio al vetriolo quello tra Alessia Messina e Mario Balotelli. Sui social è spuntato un provocante selfie di una ragazza in biancheria intima, in quella che sarebbe stata proprio la casa di Super Mario. Erroneamente qualcuno avrebbe taggato Alessia Messina nell’immagine, scambiandola per la ragazza. L’ormai ex fiamma di Balotelli non ha perso tempo, e ha replicato:

“Grazie per avermi fatto vedere le foto di una nuova ragazza a casa della persona che avete nominato qui sotto. Grazie per tutte queste nuove notizie, ma non ho più niente a che fare con questo personaggio”.

A seguire Balotelli ha scritto un post via social che sembrerebbe proprio indirizzato a lei, e Alessia Messina a sua volta non gliele ha mandate a dire (pubblicando le chat private da loro avute negli ultimi giorni).

Alessia Messina: l’addio a Mario Balotelli

Un addio a dir poco esplosivo quello tra Alessia Messina e Mario Balotelli. Il flirt tra i due è durato appena qualche settimana dopo la prima paparazzata, e si è concluso in “pubblica piazza” via social. Il calciatore ha scritto un post al vetriolo che, pur non facendo mai direttamente il nome dell’ex fiamma, sarebbe parso proprio indirizzato a lei:

“Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta (…)Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutte e tre assieme? (…) Comunque, ragazzi, sono single da quasi tre anni quindi basta, please”, ha scritto il calciatore.

L’ex corteggiatrice non le ha certe mandate a dire, e dopo pochissimo ha condiviso l’ultimo scambio di messaggi avuto con Balotelli in privato, assicurando: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata. Di una popolarità così non ho bisogno”.

Dopo l’affondo di Alessia Messina Super Mario replicherà ulteriormente? Per il momento sui social tutto tace, ma quel che è certo è che di questa rottura si parlerà ancora a lungo.

