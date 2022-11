Qual è il significato di Ali di Irama? Ancora una volta, il cantante si rivolge ad una persona che non c’è più e gli fa una promessa.

Dopo Ovunque sarai, brano con cui ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, Irama torna sulle scene musicali italiane con un’altra canzone da pelle d’oca. Si intitola Ali e contiene una promessa ad una persona che non c’è più: scopriamo il testo e il significato.

Ali di Irama: il significato della canzone

Uscita il 25 novembre 2022, la canzone Ali di Irama è contenuta all’interno della versione deluxe dell’album Il giorno in cui ho smesso di pensare. Scritto insieme a Emanuele Mattozzi, Giulio Nenna e Giuseppe Colonnelli e prodotto da Giulio Nenna, il brano vede l’artista rivolgersi ad una persona che non c’è più.

Irama immagina di avere avuto accanto la persona che non c’è più durante le battaglie che ha affrontato. E’ certo che ha sorriso quando è riuscito a superare gli ostacoli e lui continuerà a stringergli la mano anche se fisicamente non è più presente.

Anche se il vuoto e il dolore non smetteranno mai di farsi sentire, con la canzone Ali Irama promette che continuerà a vivere pienamente ogni singolo giorno della sua esistenza. Lo deve a se stesso e alla persona che non c’è più.

Ecco il video di Ali di Irama:

Ali di Irama: il testo della canzone

Ho scalato le montagne immagino

che hai sorriso

quando ho detto di esser grande, invece no

e ora che non ho tempo immagino

la tua mano stretta che mi afferra e ti porterò

negli occhi miei

E ballerò

sarò vivo

e sanguinerò se colpito

e mi dimenticherò di ogni livido

e ti abbraccerei

so che lo vorrei

Ma i giorni passano

non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo

e nel cielo ballano

non guardano, non guardano giù

E non dimentico

le luci si accendono

e sembrano un miliardo

e non le sentirò

giuro che non sentirò

ogni lacrima che maledirò

solo per dirti che non ho paura

e quelle ali io le, le strapperò

perché indossarle è solo una tortura

e ora che non ho tempo immagino

la tua mano stretta che mi afferra e ti porterò

negli occhi miei

E ballerò, sarò vivo

e sanguinerò se colpito

e mi dimenticherò di ogni livido

e ti abbraccerei

so che lo vorrei

ma i giorni passano

non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo

e nel cielo ballano

non guardano, non guardano giù

E ballerò, sarò vivo

e sanguinerò se colpito

e mi dimenticherò di ogni livido

e ti abbraccerei

so che lo vorrei

ma i giorni passano

non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo

e nel cielo ballano

non guardano, non guardano giù

Riproduzione riservata © 2022 - DG