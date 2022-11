Il benching è un comportamento tutt’altro che piacevole per chi lo subisce in amore: ecco cosa significa questa parola.

Una delle modalità di relazioni a cui è bene fare attenzione è il benching. Questa parola inglese, infatti, identifica una tipologia di relazione tutt’altro che piacevole per chi la subisce. Scopriamo dunque cosa significa nel dettaglio questa parola e vediamo anche alcuni esempi d’uso.

Origini : dall’inglese “bench” ovvero “panchina”, letteralmente significa “tenere in panchina”.

: dall’inglese “bench” ovvero “panchina”, letteralmente significa “tenere in panchina”. Quando si usa : per indicare una particolare modalità relazionale che consiste nel prendere tempo lasciando una persona in attesa (in panchina, appunto).

: per indicare una particolare modalità relazionale che consiste nel prendere tempo lasciando una persona in attesa (in panchina, appunto). Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di benching

Benching

La parola inglese benching rappresenta una tendenza relazionale davvero frequente. Il termine significa letteralmente mettere in panchina e già da qui si comprende che non è una pratica positiva.

L’Urban Dictionary spiega che la parola si usa per indicare quando si inizia a frequentare qualcuno che si ritiene carino, ma che non convince dal tutto. Pur avendo del potenziale, dunque, questa parola non fa impazzire e dunque non si sa se continuare a vederlo oppure no.

Nella pratica, quindi, consiste nel tenere una frequentazione a cui non si tiene molto in stand by. Significa dunque tenere qualcuno con la corda in modo che sia disponibile nel caso non si trovi di meglio.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere nel migliore dei modi qual è il reale significato di questa parola inglese ancora non troppo conosciuta:

“Sai che secondo me Gianni sta facendo benching da qualche mese? Questo comportamento non è da lui e sono davvero ferita perché non me lo aspettavo”.

“Giorgia sta portando avanti due relazioni contemporaneamente, ma dovrebbe smettere di fare benching e lasciare Giacomo prima di stare con Luca”.

“Sospetto che Carlo stai facendo benching, ma alla fine IDC!”.

