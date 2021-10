Vuoi seguire sui social network Alfonso Signorini? Ecco tutti i profili e contatti ufficiali del giornalista e conduttore del Grande Fratello.

Giornalista, scrittore, ma anche conduttore in radio e in tv con il Grande Fratello Vip. Di chi parliamo? Naturalmente di Alfonso Signorini, diventato un personaggio televisivo di grande importanza, in particolare per la sua conduzione del format Vip del reality show in onda su Canale 5, dal 2019 in poi. Ma come si può contattare sui social? Ecco tutti i suoi contatti e come scrivergli!

I contatti di Alfonso Signorini

Vuoi seguire sui social network Alfonso Signorini? Sono davvero tanti i sostenitori e i curiosi che desiderano entrare in contatto con il giornalista, direttore del settimanale Chi, molto apprezzato anche come conduttore, in particolare per la sua gestione del Grande Fratello Vip. Durante le varie puntate, infatti, il giornalista ha preso posizione scontrandosi con diversi protagonisti vip e incontrando sempre l’approvazione del pubblico in studio.

Alfonso Signorini

Per chi volesse seguirlo sui social, al momento sono solo due i profili ufficiali gestiti dallo stesso giornalista. Ecco i riferimenti ufficiali di Alfonso Signorini: profilo Instagram @alfosignorini e il profilo Twitter @alfosignorini.

Discorso diverso se si vuole scrivere alla redazione della rivista Chi, da lui diretta. I contatti social sono Facebook ufficiale e Instagram. Non c’è un sito ufficiale.

La biografia di Alfonso Signorini

Classe 1964, Alfonso Signorini prima di affermarsi nel settore dell’editoria e della comunicazione lavora come insegnante di Storia, Latino ed Italiano presso il Ginnasio Liceo Classico Leone XIII di Milano. Una breve carriera prima di cominciare la sua ascesa nel settore del giornalismo.

Inizia a scrivere di cronaca per La Provincia di Como per poi entrare in Panorama dove si occupa di gossip e successivamente arriva a lavorare nel settimanale Chi. Dapprima è codirettore di Silvana Giacobini e Umberto Brindani, sino al 2006 quando diventa il direttore del settimanale. Dapprima come ospite e successivamente come opinionista e conduttore, partecipa al successo di programmi come il Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi e Scherzi a parte.