Scorciatoie da tastiera per velocizzare il proprio lavoro con il computer, sia esso un pc Windows o un Mac di Apple.

Se sei un professionista che lavora al computer per tante ore al giorno, saprai bene quanto siano importanti le scorciatore da tastiera. Le keyboard shortcut non sono altro che set di uno o più tasti della tastiera che richiamano una determinata operazione di un software se premuti da parte dell’utente. Possono sembrare concetti banali, ma non tutti sanno che utilizzando abbreviazioni da tastiera si può velociizzare tantissimo il lavoro, risparmiando alla fien anche diversi minuti. Andiamo a scoprire le più comuni e utili sia sui computer con sistema operativo Windows sia sui Mac.

Comandi tastiera su pc Windows

Se stai cercando comandi veloci da tastiera utilizzabili sul tuo pc Microsoft con sistema operativo Windows 10, questo potrebbe essere l’articolo che fa per te.

Computer per lavoro

Di shortcut ne esistono moltissime, alcune più utili, altre più rare, ma vale la pena conoscerle. Ecco alcune di quelle per le operazioni generali:

– Ctrl+X per tagliare un elemento

– Ctrl+C per copiare un elemento

– Ctrl+V per incollare un elemento

– Ctrl+Z per annullare un’azione

– Atl+Tab per spostarsi tra app aperte

– Al+F4 per chiudere un elemento attivo

– Windows+L per bloccare il computer

– WIndows +D per nascondere il desktop

– F2 per rinominare l’elemento selezionato

– F3 per cercare un file o una cartella in Esplora file

– F4 per visualizzare l’elenco della barra degli indirizzi

– F5 per aggiornare una finestra attiva

– F6 per scorrere gli elementi della schermata in una finestra

– F10 per attivare la barra dei menu

– Alt+Invio per visualizzare le proprietà dell’elemento selezionato

– Alt+freccia sinistra per tornare indietro

– Alt+freccia destra per andare avanti

– Ctrl+F4 per chiudere un documento attivo

– Ctrl+A per selezionare tutti gli elementi in un documento

– Ctrl+D o Canc per eliminare l’elemento selezionato

– Ctrl+Y per ripetere un’azione

– Ctrl+Maiusc+Esc per aprire Gestione attività

– Maiusc+Canc per eliminare un elemento senza spostarlo nel Cestino

– Esc per uscire da un’attività

– Stamp per acquisire uno screenshot e copiarlo negli Appunti

Questa è solo una panoramica di scorciatoie da tastiera disponibili per Windows. Altre riguardano il prompt dei comandi, desktop virtuali, barra delle applicazioni e così via. Per scoprirli tutti puoi cercare l’elenco completo sul sito ufficiale di Microsoft.

Donna con computer

Scorciatoia da tastiera su Mac

Centinaia di comandi rapidi da tastiera sono disponibili ovviamente anche su Mac. Per utilizzarle bisogna premere uno o più tasti modificatori. Questo l’elenco dei più importanti:

– Comando-X per tagliare un elemento

– Comando-C per copiare un elemento

– Comando-V per incollare un elemento

– Comando-Z per annullare il comando precedente

– Comando-A per selezionare tutti gli elementi

– Comando-F per cercare elementi in un documento

– Comando-G per cercare l’occorrenza successiva di un elemento cercato in precedenza

– Comando-H per nascondere le finestre dell’app in primo piano

– Comando-O per aprire l’elemento selezionato

– Comando-P per stampare il documento attuale

– Comando-S per salvare il documento

– Opzione-Comando-Esc per forzare l’uscita da un’app

– Maiuscole-Comoando-5 consente di scattare un’istantanea o avviare la registrazione dello schermo

Anche per quanto riguarda le scorciatoie da tastiera esistono tante altre opzioni da poter sfruttare per velocizzare il proprio lavoro. Un elenco completo è disponibile sul sito ufficiale di Apple. Utilizzarle all’inizio potrà sembrarti macchinoso, e probabilmente avrai bisogno di un po’ di tempo per abituartici. Una volta introiettate, però, vedrai che non potrai più farne a meno, come di tanti altri piccoli accorgimenti se passi molto tempo davanti al computer.