Ormai single da quasi un anno, Alessia Marcuzzi ha deciso di concedersi una vacanza all’insegna dell’amicizia e del relax a Capri.

Alessia Marcuzzi è stata paparazzata dal settimanale di Alfonso Signorini durante la sua ultima vacanza a Capri e, a quanto pare, in compagnia della showgirl sarebbero stati presenti alcuni amici. Alessia Marcuzzi sarebbe single da quando è giunta al termine la sua storia con Paolo Calabresi Marconi, e in tanti si chiedono se presto o tardi avrà inizio per lei una nuova storia d’amore.

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi a Capri

Alessia Marcuzzi è stata paparazzata da Chi mentre, in costume da bagno, si godeva il suo soggiorno a Capri. In tanti tra i fan dei social sono rimasti incantati dalla bellezza della conduttrice tv che oggi, a 50 anni, sfoggia ancora un fisico da urlo. Al momento sembra che la conduttrice sia intenzionata a godersi il suo tempo da single e in tanti tra fan e ammiratori sono curiosi di sapere se il futuro abbia in serbo per lei un nuovo amore.

Lei e il marito Paolo Calabri Marconi sono stati legati per 8 anni prima che si decidessero ad annunciare al mondo il loro addio. Da un anno si vociferava che la conduttrice avesse una liaison top secret con Stefano De Martino e che, per questo, la sua relazione con il marito fosse entratain crisi. La questione non ha mai ricevuto conferme e in tanti, tra fan, amici e colleghi, si chiedono se sulla vicenda emergeranno mai ulteriori dettagli.