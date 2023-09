Edoardo Leo ha svelato alcuni retroscena sul suo ultimo film e ha confessato di esser stato costretto a ingrassare 22 chili.

Edoardo Leo interpreta Jago in Non sono quello che sono, trasposizione cinematografica dell’Otello di Shakespeare. Per il ruolo l’attore è stato costretto a ingrassare ben 22 chili e lui stesso ha confessato a Il Messaggero alcuni dettagli e retroscena riguardanti questa sua trasformazione fisica.

“Volevo liberarmi dall’immagine del bel ragazzo con le spalle larghe che fa le foto glamour con lo smoking, volevo disintegrarla”, ha dichiarato l’attore, e ancora: “Ci sono voluti tre mesi e qualcosa. Prendere 22 chili è stato bellissimo. Ho mangiato pasta a pranzo e cena tutti i giorni. Per perderli se n’è andato un anno, un inferno”.

Edoardo Leo

Edoardo Leo ingrassato 22 chili: la confessione

Edoardo Leo è uno degli attori più amati del panorama italiano e lui stesso ha confessato a il Messaggero che, per il suo ultimo ruolo cinematografico, avrebbe deciso di dire temporaneamente addio alla sua immagine affascinante per ingrassare 22 chili. L’attore ha confessato con ironia che, ingrassare, sarebbe stata la parte più semplice. Per perdere i molti chili presi avrebbe impiegato però circa un anno.

Nel suo ultimo ultimo film l’attore ha deciso di affrontare anche il delicato tema del femminicidio, e a Il Messaggero ha dichiarato: “Nel 2023 finora siamo arrivati a 79 donne ammazzate, quindi viviamo un’emergenza. In qualche modo ho sempre fatto così: anche nelle commedie più divertenti ho affrontato temi come lavoro, crisi economica, fallimento personale”.