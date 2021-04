Alessia Marcuzzi ha condiviso un post all’insegna dell’amore per festeggiare il compleanno del marito Paolo Calabresi.

In barba alle voci che li vedono in crisi, Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi sono più innamorati che mai. La Pinella, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di fotografie all’insegna dei baci per fare una dedica di buon compleanno al suo principe azzurro. L’uomo compie 50 anni.

Alessia Marcuzzi: la dedica al marito Paolo

In casa Marcuzzi – Calabresi Marconi si festeggia: è il cinquantesimo compleanno di Paolo. La conduttrice de Le Iene, per questa importante occasione, ha voluto condividere su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con il suo uomo. Quasi tutte le immagini li immortalano mentre si scambiano baci passionali, segno che la crisi che molti hanno sostenuto non corrisponde a verità. A didascalia dell’album postato da Alessia si legge:

“So Paolo. So figo. So 50 special. So pochi dai… Un milione di baci amore. Auguri“.

Il riferimento, per quanti non avessero una mente arguta, è a Lol Chi ride è fuori, programma condotto da Fedez e Mara Maionchi in onda su Amazon Prime. Ironia a parte, la Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono sposati dal 2014 e la loro relazione, checché ne dicano le malelingue, è più solida che mai.

La reazione di amici e fan

Gli auguri di Alessia al marito Paolo hanno subito attirato l’attenzione di amici e fan, che hanno commentato il post con messaggi più o meno ironici. Tanti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che si sono complimentati con Calabresi Marconi per il grande traguardo dei 50 anni. Da Carlotta Dell’Isola a Filippa Lagerback, passando per Adriana Volpe, Laura Pausini, Mara Venier e Raffaella Mannoia.

Con questa condivisione all’insegna del bacio, la Marcuzzi ha spazzato via le voci su una sua crisi coniugale. Lei e Paolo sono ancora una coppia e, al momento, non hanno nessuna intenzione di dirsi addio. Tra l’altro, in una recente intervista, la conduttrice de Le Iene non ha nascosto che vorrebbe avere un figlio da lui. La Pinella è già mamma di due pargoli, Tommaso avuto da Filippo Inzaghi e Mia da Francesco Facchinetti. Chissà, magari durante i festeggiamenti per il 50esimo di Paolo hanno messo in cantiere l’erede.