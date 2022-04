I genitori di Alessandro Preziosi erano delle figure di spicco di Avellino, avendo il padre ricoperto delle alte cariche.

Alessandro Preziosi non è un figlio d’arte. Gli importanti traguardi tagliati in carriera sono unicamente frutto del duro lavoro dell’interprete, uno dei volti più noti e apprezzati del firmamento italiano. Per la recitazione ha avuto il coraggio di abbandonare una strada che sembrava già ben definita, presa, invece, dai fratelli, Olindo e Valerio. Difatti, avrebbe potuto esercitare la professione di avvocato, sotto le migliori credenziali. Una strada tracciata dal padre Massimo, un nome davvero importante nella sua Regione, la Campania. Senza rovinare “l’effetto sorpresa”, andiamo a vedere chi sono i genitori di Alessandro Preziosi.

Genitori di Alessandro Preziosi: biografia e carriera

Giudice

Massimo Preziosi nacque il 12 ottobre del 1942, sotto il segno della Bilancia, ad Avellino. Dopo la laurea in Giurisprudenza, intraprese l’attività forense in parallelo all’impegno politico, iscrivendosi alla Democrazia Cristiana. Uscito vincitore dalle elezioni comunali del 1975, divenne sindaco di Avellino, restando in carica fino al 1980. Da Alleanza Nazionale fu candidato alle elezioni politiche del 1996 per il collegio di Avellino nel Polo della Libertà, invano. Concorse, poi, nuovamente alla carica di primo cittadino avellinese nel 2009, sostenuto da un gruppo di centro-destra, ma perse al ballottaggio con Giuseppe Galasso. Morì l’11 dicembre 2019 ad Avellino, all’età di 77 anni.

Pochi i dettagli disponibili sul conto della moglie, Maria Cristina. Origini napoletane, la donna avrebbe condotto una vita appartata, lontano dalle attenzioni dei media, occupandosi dei tre ragazzi avuti dal marito: Olindo, Valerio e Alessandro. Ha ricoperto un ruolo cruciale nella gestione del delicato equilibrio familiare. Anche una volta raggiunta l’indipendenza, i figli hanno sempre avuto con la donna un rapporto molto stretto. Sentivano di potersi confidare perché non venivano giudicati, bensì capiti e accettati, tanto nei pregi quanto nei difetti. La sua dipartita ha generato una immane sofferenza.

2 curiosità sui genitori di Alessandro Preziosi

– Massimo Preziosi era figlio di Olindo, avvocato penalista e già sindaco di Avellino nel 1952.

– Nel 2002 Alessandro ebbe alcuni problemi di salute e corse immediatamente dalla madre “perché quando stai male hai voglia di un rifugio come ai tempi in cui eri bambino”, spiegò alla stampa.

