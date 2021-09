Sui social la foto durante l’allenamento con una famosa cantante italiana.

Non smette mai di stupirci con il suo spirito di iniziativa Alessandro Cattelan, il celebre conduttore di X Factor. Pubblica infatti su Instagram una foto in compagnia dell’artista italiana Elodie, intendi a esercitarsi probabilmente per una coreografia. “Mamma mia che talento puro 100% che è Elodie! Vi stiamo preparando una cosetta…” è quello che scrive il giovane showman nel post.

Alessandro Cattelan è infatti impegnato nella realizzazione di un nuovo programma televisivo, Da grande, che andrà in onda su rai 1 a partire dalla prossima settimana. In quale modo ci sorprenderà il conduttore? Ha forse delle abilità che non conosciamo? Non ci resta che scoprirlo!