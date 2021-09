Alla vigilia della nuova edizione, l’atleta rivela dei retroscena importanti.

L’affascinante schermidore non manca di far parlare di sé persino il giorno precedente alla messa in onda della prima puntata del Grande Fratello Vip. In un’intervista con Il corriere della sera, ha dichiarato di conoscere la possibile data della puntata finale del reality show: “La chiusura è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare”.

Ma le indiscrezioni non terminano qui: afferma infatti di conoscere un escamotage per uscire dalla Casa senza pagare la penale, che viene sanzionata in caso di volontario abbandono del gioco: “Non siamo in galera, tutti noi abbiamo una soluzione d’emergenza nel caso non ce la facciamo a resistere: ci si fa cacciare e amen“.

Le sue dichiarazioni di Aldo Montano potrebbero procurare non poche difficoltà al Grande Fratello. Voi cosa ne pensate?