Il gieffino ha una lite con Sophie Codegoni per essersi, secondo lui, schierata con Delia dopo la nomination e si rivolge con parole molto dure.

Alessandro Basciano litiga con Sophie Codegoni e le dà della “sfigata”. Il comportamento del gieffino, oltre a ferire molto l’ex tronista, sdegna anche Manila e Miriana che lo riprendono. Le due concorrenti non ci stanno al comportamento del modello e lo invitano a parlare con la sua fidanzata in toni più pacati.

Le dichiarazioni di Manila e Miriana

Come riporta Blogtivvu, Miriana e Manila difendono Sophie Codegoni dopo che Basciano si è rivolto a lei in modo poco appropriato. Le concorrenti dichiarano: “Alzati e vattela a prendere. Lei è sensibile: li hai visti i suoi occhi? Se parlate con le paure vi massacrate e sembrate due ragazzini. Dovete capire le cose, entrambi. Sophie è come mia nipote, la conosco benissimo ed è meravigliosa… – riporta blogtivvu.com – se tu le avessi detto che c’eri rimasto male perché aveva parlato con Delia dopo averti nominato senza senso… Conoscendo Sophie quella nomination non l’ha pensata. Devi parlare con lei. Proteggila, io non sono schierata. Eri arrabbiato perché tu non sei così. Parla con lei in un altro modo ed otterrai delle cose che non hai idea.“

Basciano per un primo momento fa resistenza alle parole delle due concorrenti ma poi si chiarisce con la stessa Sophie e i due fanno pace, almeno per il momento.

Riproduzione riservata © 2022 - DG