A quanto pare, Amadeus sta ancora “corteggiando” Fiorello per farlo venire a Sanremo 2022, lo showman si presenterà? Il conduttore non è ancora sicuro.

In un’intervista a RTL, Amadeus parla del suo vecchio compagno di Festival, Fiorello. Quest’anno la sua partecipazione a Sanremo 2022 è stata subito smentita ma il conduttore non vuole darsi per vinto e sta tentando di portare lo showman all’Ariston.

Le dichiarazioni di Amadeus

Con un tweet, Andrea Conti riporta le parole di Amadeus su Fiorello svelate ad RTL: “Fiorello ormai non mi sopporta più. Io sono un marcatore stretto, mordo le caviglie, vediamo che succede. Lui è imprevedibile. Ho prenotato la camera di fronte la mia, in questo momento è vuota. Speriamo che venga qualcuno ad aprire la porta”.

A quanto pare, il conduttore non vuole rassegnarsi all’assenza del suo inseparabile amico, ma Fiorello non sembra voler partecipare a questo Festival. I due hanno avuto un discreto successo nella conduzione delle scorse edizioni e Amadeus si era detto che non avrebbe sopportato l’assenza del suo braccio destro. Cosa succederà, lo showman deciderà di presentarsi in albergo? Per ora non ci sono notizie e neanche commenti da parte dello stesso che facciano ben sperare. Ecco il post:

