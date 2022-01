Ha interpretato i personaggi animati tra i più iconici, doppiatore e attore di grande talento che muore all’età di 70 anni.

Ci lascia una grande icona del doppiaggio italiano. Toy Story, Shrek, Monster’s & Co. e tanti altri, Renato Cecchetto ha interpretato magistralmente tantissimi ruoli divenuti molto famosi. L’attore si è spento a 70 anni lasciando un grande vuoto nel cinema italiano.

Il messaggio di dolore per Renato Cecchetto

Come riporta Fan Page, il sindaco di Adria, comune natale di Renato Cecchetto, dichiara: “Ho appena appreso della scomparsa di Renato Cecchetto. Una notizia che lascia sgomento e dolore. Esprimo il mio personale cordoglio e quello di tutta la comunità adriese che rappresento, alla famiglia di Renato, alla moglie Miriam, al figlio, alla sorella e a quanti gli erano vicini. Una carriera importante per Renato Cecchetto, contraddistinta da soddisfazioni e premi significativi, ma sempre con la sua Adria nel cuore. Lui stesso lo disse in occasione della consegna del premio “Adria riconoscente” che gli consegnai il 29 agosto 2019 in una cerimonia organizzata in sala consigliare.“

Con queste parole, il Primo cittadino ricorda e omaggia il doppiatore italiano tra i più amati, con sentite condoglianze ai famigliari che soffrono per la grave perdita.

