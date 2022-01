Il gieffino, dopo la lite con la sua “fidanzata” chiede di potersi confessare a un prete nella Casa del GF Vip 6: il motivo ha dell’assurdo.

Alessandro Basciano fa una richiesta molto particolare al GF Vip 6. Il gieffino vorrebbe potersi confessare, il motivo riguarda la sua fidanzata Sophie Codegoni con la quale ha avuto un battibecco. Dopo essersi chiariti, il modello vorrebbe un prete nella Casa.

Ecco perchè Basciano vuole un prete nella Casa

Come riporta Blogtivvu: “Dopo una precedente nottata passata a dare della “sfig*ta” alla sua pseudo fidanzata, ieri Basciano ha fatto pace con Sophie ma ha chiesto un prete dentro la Casa del Grande Fratello Vip: per quale motivo? Durante la lite con la Codegoni aveva giurato sul figlio che non avrebbe più dormito con lei e, una volta fatta la pace, ha chiesto l’intervento del prete in Casa di modo da confessarsi e ricadere tra le sue braccia.“

Insomma, Basciano vuole semplicemente “scogliere” la promessa che ha fatto al figlio per dormire di nuovo con Sophie. Il web è incredulo per l’assurda richiesta del gieffino e in tanti pensano che sia tutto un modo per avere visibilità. Cosa succederà ora? Daranno la possibilità al modello di confessarsi? Si vedrà, intanto i due sembrano aver fatto pace.

