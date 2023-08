Alessandro Baricco ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo aver subito un trapianto di midollo a causa della sua leucemia.

Alessandro Baricco ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute e ha confessato di aver subito un trapianto di midollo a causa della sua leucemia mielomonociitica cronica. Lo scrittore aveva già subito un trapianto di cellule staminali nel 2022.

“Dicono i medici (l’equipe del Dott. Peccatori, tutti serenamente bravissimi) che è andata bene e che le mie condizioni sono buone. Quel che so io è che sono stati 41 giorni duri, ma ora è tutto fantastico. Ce l’ho fatta anche perché la mia compagna Gloria è una donna incredibile, la mia famiglia è fatta di gente tostissima e i miei amici non mi hanno mai lasciato solo. Oh, come vi ringrazio tutti quanti”, ha scritto in un suo post sui social.

Alessandro Baricco: il trapianto di midollo

Lo scrittore Alessandro Baricco non ha fatto segreto di stare combattendo contro una grave forma di leucemia e nelle ultime ore, attraverso i social, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha fatto sapere di aver subito un trapianto di midollo.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto all’autore, che ha aggiunto: “Adesso mi rimetto in piedi guardando alberi secolari, che, come mi hanno insegnato Coccia e Mancuso, sanno vivere meglio di noi. La mia agenda dice che tornerò in pubblico il 29 ottobre 2023 al Teatro alla Scala dove farò la voce recitante in un concerto delle mitiche sorelle Labèque (che gioia, amiche mie). Nel frattempo, tutto mi meraviglierà. Un grande abbraccio”.