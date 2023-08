Riccardo Signoretti ha svelato la sua opinione in merito alla partecipazione di Cesara Buonamici come opinionista al GF Vip 8.

La giornalista Cesara Buonamici sarà la nuova opinionista del GF Vip e sulla questione si è espresso Riccardo Signoretti, che ha commentato l’insolita scelta fatta da Mediaset in merito al ruolo tv (Cesara Buonamici è infatti nota come storico mezzobusto del TG5).

“Indubbio è che ritrovare Cesara Buonamici come opinionista del GF farà un certo effetto a chi è abituato a seguirla al TG5”, ha dichiarato a Nuovo Signoretti, e ancora: “Di certo la giornalista ha chiesto garanzie a Pier Silvio Berlusconi che pare l’abbia chiamata personalmente per proporle questa nuova avventura. L’AD di Mediaset vuole dare una svolta al reality, alzando il livello qualitativo ed eliminando il trash. Sarà quindi lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici, non certo il contrario. Resta da capire se il nuovo corso del programma otterrà anche gli ascolti sperati”.

Riccardo Signoretti: l’opinione su Cesara Buonamici al GF Vip

Secondo indiscrezioni sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi a imporre un veto al GF Vip per evitare che la nuova edizione fosse trash come le precedenti. Sarà vero? In tanti non vedono l’ora di conoscere i dettagli sulla nuova edizione.