Scopriamo cosa c’è da sapere sulla più temuta tra i docenti di Amici: Alessandra Celentano, le curiosità e la vita privata.

Nata a Milano il 17 novembre 1966 sotto il segno dello scorpione, Alessandra Celentano si appassiona di danza fin da bambina, e decide quindi di seguire la formazione come ballerina. Si perfeziona a Budapest, ed in seguito diventa prima ballerina, danzando accanto ad alcuni dei più famosi nomi del balletto moderno.

Dal 2003 è diventata una delle insegnanti di Amici di Maria De Filippi, dove la sua severità la rendono una delle insegnanti più odiate e al contempo più amate dal pubblico e dagli studenti. Scopriamo cosa c’è da sapere su Alessandra Celentano: dalle curiosità alla vita privata.

5 curiosità su Alessandra Celentano: da ballerina a insegnante di Amici

– Alessandra Celentano è la nipote del famoso cantautore Adriano Celentano ed è dunque cugina di Rosita Celentano, con cui ha un ottimo rapporto.

– Nonostante sia nota per essere l’insegnante più dura e severa della scuola di Amici, spesso piange. Ha dichiarato a Oggi: “Piango spesso. Una bella musica fa piangere. Un film può farmi piangere. I ricordi, quelli sì, mi fanno spesso scendere le lacrime”.

– Ama i cani e ne ha 4. Inoltre convive con sua sorella, che pure ha altri 4 cani: “Convivo con mia sorella Adriana che ne ha altri quattro. Quindi siamo noi due più otto cani. Fortunatamente abbiamo un giardino e la nostra allegra famiglia allargata ha i suoi spazi per convivere al meglio”, ha raccontato a Oggi.

– È una gran tifosa dell’Inter.

– La sua canzone preferita è Lunfardia, ovviamente di suo zio Adriano Celentano!

– La danza è davvero tutto per lei, e lo si capisce dal suo profilo Instagram dove Alessandra condivide spesso frasi, citazioni e immagini sulla sua più grande passione.

Alessandra Celentano: il marito e la vita privata

Nel 2007, ha sposato un analista finanziario e insegnante di karate, Angelo Trementozzi. Nel 2012, per motivi non resi noti, i due si sono separati, pur mantenendo un ottimo rapporto:

“Il mio è stato un bellissimo matrimonio. Io e il mio ex marito siamo rimasti in ottimi rapporti, ci stimiamo e ci vogliamo bene. Questo credo sia la cosa più importante. Una persona che io non perderò mai e lui non perderà mai me. Non è mai bello, io poi mi sono sposata abbastanza grande. Quando prendi una decisione con maturità di certo non ti aspetti poi che possa arrivare una separazione. Sono molto fatalista, credo che le cose vadano come debbano andare”, ha raccontato la ballerina a Silvia Toffanin, a Verissimo.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/alessandra.celentano