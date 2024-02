Protagonista a Sanremo, Alessandra Amoroso sta vivendo forti emozioni anche a livello personale con una nuova relazione.

Tornata grande protagonista a livello musicale con la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, per Alessandra Amoroso è un bellissimo momento anche a livello personale. Infatti, in tema amore, la cantante ha ritrovato la giusta serenità. Nel corso di una bella intervista a con Cosmopolitan nel podcast ‘Mano sul Cuore’, la donna ha spiegato cosa sia cambiato in lei.

Alessandra Amoroso, le parole sul fidanzato

Sebbene non lo abbia mai nominato, la Amoroso ha spiegato come col suo nuovo fidanzato, Valerio Pastore, le cose stiano andando a gonfie vele. In particolare la cantante ha, di fatto, spiegato con un paragone rispetto al passato, le differenze, per sé e per il rapporto col partner.

“Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente”, hja detto l’ex volto di Amici. “L’ho sempre desiderato in realtà, quindi speriamo che possa continuare così”.

In questo senso, l’artista ha anche aggiunto che questo nuovo rapporto sia completamente diverso da tutto quello provato in passato: “Ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata, non lo conoscevo”.

Il segreto di questa felicità sembra essere la libertà: “La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo molto liberi e questo per me è la chiave di tutto, ma non lo sapevo e adesso lo so”.

E ancora: “Cos’è la libertà in amore? Il fatto di non avere nessun vincolo, sono libera di essere quello che sono, di fare quello che mi va di fare, nella condivisione piuttosto che no”.

Un altro aspetto diverso dal passato sottolineato dalla bella Alessandra è stato il poter vivere tutto senza particolari limitazioni: “Non mi frena, io non ho freni, sempre ovviamente nel bello dell’amore e nel rispetto”.

Di seguito anche un post Instagram relativo alla partecipazione dell’artista a Sanremo 2024: