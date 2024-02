Momento di confronto ad Amici dove è arrivato l’esito del televoto per quanto riguarda i ballerini: la classifica ha sorpreso tutti.

Il Serale di Amici si avvicina e tutti gli allievi stanno provando a dare il massimo per poter essere scelti dai rispettivi insegnanti per la fase conclusiva del programma. Molto importante, però, sarà anche il gradimento del pubblico e, in questo senso, nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, i ballerini hanno potuto vedere la classifica con i più amati. Il risultato è stato sorprendente.

Amici 23, i ballerini più amati: la classifica

Maria De Filippi

Come anticipato, dopo essersi esibiti nelle scorse puntate, i ballerini hanno ricevuto l’esito del televoto sulle loro prestazioni e, in generale, quello che dovrebbe essere il gradimento attuale del pubblico.

In casetta è arrivata la classifica con le varie percenutali. Alcuni allievi sono rimasti delusi da quanto mostrato. Partendo dal basso, infatti, Sofia, Giovanni e Kumo sono risultati essere ultimi con percentuali di gradimento molto inferiori a quelle del resto della classe.

Piano piano, salendo la graduatoria, ecco Dustin, quinto, Lucia, quarta e Marisol, terza.

Ai primi due posti, con grande sorpresa, sono stati Gaia, seconda, e Nicholas, primo. Proprio il ragazzo, che di solito è sempre stato nel fondo delle varie classifiche, è rimasto piacevolemente colpito.

“Non me l’aspettavo. Sono molto felice”, ha detto. “Forse la gente ha capito chi sono. Vede in meno una persona che non si è arresa e che non si arrende e che vuole dare il suo messaggio”.

Anche Gaia è rimasta molto felice: “Pensavo di essere alta ma magari non seconda. Sono davvero contenta”.

Alcuni ragazzi, invece, sono rimasti delusi. In particolare Kumo non si aspettava di essere tra gli ultimi.

Di seguito anche il post su X del programma di Canale 5 con la classifica intera e la percentuale delle preferenze: