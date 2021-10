Tra le protagoniste di Tale e Quale Show 2021 c’è Alba Parietti: ecco tutte le sue imitazioni nelle varie puntate.

Alba Parietti è una delle signore delle TV italiana: presentatrice, showgirl, opinionista e, grazie a Tale e Quale Show 2021 anche imitatrice. Nel programma di Carlo Conti è tornata alle origine della sua carriera, quando ha iniziato come cantante ed era nota con il nome Alba: stavolta però, sul palco di Rai 1, la si può vedere esibirsi imitando i grandi artisti della musica italiana e non solo. Vediamo allora quali sono tutte le sue imitazioni a Tale e Quale Show 2021.

Alba Parietti: le imitazioni nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021

L’esordio di Alba Parietti a Tale e Quale Show 2021 è stato vestendo i panni di Loredana Berté. La grinta che caratterizza la cantante non manca di certo alla showgirl ma la sua interpretazione di Cosa ti aspetti da me non ha riscosso molto successo.

Alba Parietti

E’ così che Alba Parietti ha chiuso la prima puntata all’ultimo posto in classifica con appena 27 punti conquistati.

Alba Parietti: le imitazioni nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2021

Leggermente meglio è andata nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2021 quando Alba Parietti è riuscita sì ad abbandonare l’ultimo posto in classifica ma è arrivata nona su undici.

Chi ha imitato? Il gruppo del momento ovvero i Maneskin. La canzone scelta è quella con cui hanno vinto il Festival di Sanremo e successivamente anche l’Eurovision: Zitti e buoni.

Alba Parietti: le imitazioni nella terza puntata di Tale e Quale Show 2021

Altri due passi avanti Alba Parietti lo ha fatto nella terza puntata di Tale e Quale Show 2021 che ha chiesto al settimo posto con 41 punti conquistati. Il settimo posto è arrivato grazie all’imitazione di Patty Pravo e alla canzone Il paradiso.

Alba Parietti: le imitazioni nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2021

Alba Parietti ha poi confermato il settimo posto finale anche nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2021 questa volta vestendo i panni dell’artista francese Guesch Patti. La canzone scelta per l’esibizione è stata Etienne che gli è valsa per 43 punti.

Alba Parietti: le imitazioni nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2021

Per la quinta puntata di Tale e Quale Show 2021 Alba Parietti ha scelto di imitare un’altra grande donna della musica italiana come Ornella Vanoni.