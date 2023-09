Momento “confessione” per Alba Parietti che sui social ha condiviso un lungo pensiero sull’amore. Problemi di cuore per la showgirl?

Sono stati mesi davvero felici per Alba Parietti che ha ritrovato l’amore col suo Fabio Adami. Eppure, nelle ultime ore, un post social della donna ha fatto venire un terribile sospetto. Aria di crisi in vista tra i due? La showgirl ha avuto modo di fare alcune “confessioni” a tema cuore che hanno incuriosito i suoi seguaci.

Alba Parietti, il messaggio sull’amore

Alba Parietti

“Non sono mai stata così serena prima d’ora. Adoro anche le piccole piacevoli assenze, sono parte dell’arte del desiderio e creano attese, generano felicità. Non amo le strategie, perché l’amore non ha bisogno di gioco ma solo di allegria e complicità totale, mi piace che ognuno possa mantenere abitudini, passioni che sia lettura, cinema, sport, che magari poi trasmetti all’altro, rapporti e spazi con parenti e amici anche individuali oltre che condivisi perché solo così si creano rapporti davvero profondi e rispettosi”. Sono state queste le prime parole della bella Alba sui social in quella che sembra una confessione in chiave amorosa.

“Non ho mai sopportato l’invadenza di chi non sa capirlo (il bisogno di individualismo nei rapporti interpersonali) da solo segno di grande insicurezza oltre a poca stima di sé. I rapporti d’amore veri sono solidi, fatti di fiducia e rispetto, dei sentimenti altrui, quelli che sai che contano davvero. Io condivido il mio amico Santo Versace quando dice, che in amore e aggiungo in amicizia, non si tradìsce sopratutto per rispetto verso se stessi prima ancora per l’altro. E questo significa aver raggiunto l’amore per se stessi per le proprie scelte con grande maturità. Ed è il segreto della felicità”.

Frasi che hanno certamente fatto venire dei sospetti ai suoi seguaci che ora si domandano se la relazione con Adami stia andando bene o meno.

Le critiche per la foto scelta

Ma oltre ad aver avuto dubbi sul rapporto tra la donna e il compagno, tantissimi utenti si sono soffermati sullo scatto scelto dalla Parietti. Infatti, la famosa vip ha usato un suo primissimo piano che ha fatto molto discutere. In tanti l’hanno criticata per l’eccessivo uso di photoshop e altri filtri. “In questo caso neppure le modifiche ti hanno salvata”, ha scritto un utente. “Ma perché questa foto?!”.

Di seguito anche il post Instagram della showgirl dove è possibile leggere alcuni dei commenti di cui vi abbiamo parlato e non solo in riferimento alle sue parole ma anche, e soprattutto, alla posa scelta per lo scatto: