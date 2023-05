Al Bano Carrisi ha espresso il suo parere contro una foto pubblicata nei giorni scorsi da Damiano David dei Maneskin sui social.

Per celebrare la fine del suo tour, Damiano David si è mostrato completamente senza veli sui social e con uno spinello in bocca. La foto in questione ha fatto il giro dei social e a quanto pare ha finito per attirare le critiche da parte di Al Bano che, al Corriere della Sera, ha dichiarato:

“Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello”, e ancora: “Ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”.

Al Bano Carrisi conto Damiano David

Nei giorni scorsi Al Bano Carrisi ha dichiarato di essere contrario alla Cannabis e ha persino affermato che essa sarebbe stata la causa della sua rottura dalla sua ex moglie Romina Power.

Nelle ultime ore il cantante è tornato a rimarcare il concetto scagliandosi contro il cantante dei Maneskin Damiano David, che nei giorni scorsi si è mostrato proprio mentre fumava uno spinello. Il giovane cantante replicherà alle parole del collega?

