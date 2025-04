Al Bano spiega perché non parteciperà ai funerali di Papa Francesco: il lato negativo della fama nei momenti difficili.

Al Bano ha deciso di non partecipare ai funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile. In un’intervista al Corriere della Sera, il celebre cantante ha spiegato le ragioni di una scelta sofferta. Scopriamo che cosa ha dichiarato il cantante.

Al Bano non sarà al funerale di papa Francesco: il motivo

“So che non potrei fare un passo senza che qualcuno mi chieda un selfie o un autografo. E in un’occasione come questa, mi dispiacerebbe molto” ha dichiarato nel corso dell’intervista.

La dichiarazione ha sorpreso molti fan, ma Al Bano ha voluto sottolineare come la sua presenza avrebbe potuto distrarre dall’intensità spirituale dell’evento. Ma non si tratta di una scelta presa alla leggera, soprattutto considerando il rapporto che legava il cantante al Pontefice.

Il cardinale Pietro Parolin partecipa in preghiera al rito per la dichiarazione ufficiale della morte di Papa Francesco – www.donnaglamour.it

Infatti, il legame tra Al Bano e Papa Francesco non si ferma a semplici convenevoli. Il loro primo incontro, nel dicembre del 2016, avvenne pochi giorni dopo che il cantante era stato colpito da un infarto, proprio alla vigilia del Concerto di Natale a Roma.

Nonostante il parere contrario dei medici, Al Bano decise di partecipare comunque all’udienza con il Papa. “Se devo morire, meglio davanti al Papa” disse il cantante pugliese con ironia ma anche con profonda devozione. Fu un momento indelebile, che lui stesso ha descritto come uno dei più intensi della sua vita.

Il dolore per Ylenia e la fede ritrovata grazie al Papa

In occasione della scomparsa della figlia Ylenia, Al Bano ha vissuto uno dei momenti più bui della sua vita. “Mi ero allontanato da Dio, inveivo contro di Lui” ha raccontato. Tuttavia, fu proprio il messaggio di speranza e fede trasmesso da Papa Francesco a restituirgli una nuova prospettiva spirituale.

Sebbene non ne abbiano mai parlato direttamente, il Pontefice ha rappresentato per Al Bano un punto di riferimento e conforto.

Per Al Bano, Papa Francesco è stato “Un guerriero animato dalla fede, mandato tra noi dallo Spirito Santo“. La sua capacità di parlare a tutti, credenti e non, lo ha reso un simbolo universale. “Se un ateo guarda quello che ha fatto, non può non credere“.

Con questo gesto di rinuncia, Al Bano ha voluto omaggiare la memoria del Papa con discrezione e profondo rispetto.