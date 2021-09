Sui social il videoclip di introduzione della brillante showgirl nella casa del Grande Fratello.

Anche Ainett Stephens non finisce mai di stupirci con la sua bellezza e sagacia. “Penso che arriverò in finale, ho tutte le carte in regola per vincere: “Sono solare, simpatica e ogni tanto svampita…insomma, il giusto mix!“. Il suo sogno più grande? “Veder crescere mio figlio e far sì che si sviluppi al massimo delle sue capacità… in questo momento sono innamorata della vita e di mio figlio”. Tuttavia, non esclude la possibilità di trovare l’amore in casa, avendo “adocchiato qualche bel ragazzo, anche se è tutto da approfondire”.

La conduttrice si rivolge poi anche ai suoi fan: tramite un SOS social: “Sono contenta di essere rimasta nel cuore degli italiani per tanto tempo, partecipare al GF non è stata per me una scelta facile, ma senza il vostro aiuto non ce la farei”.

Daremo tutti il nostro sostegno ad Ainett Stephens, giusto? Intanto vi lasciamo guardare il videoclip: