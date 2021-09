Pubblicata ieri sera il video di presentazione sui social. Cosa avrà da dire il modello a riguardo?

Un ragazzo molto semplice, timido ma sorridente: così è come ci appare nel videoclip Samy Youssef, modello egiziano e nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo lo stesso Grande Fratello, come leggiamo sul post, il giovane “Riserverà non poche sorprese…“. In effetti, a differenza delle future coinquiline Jo Squillo e Soleil Stasi, si dichiara aperto alla possibilità di una love story durante il suo percorso: “trovare l’amore dentro la casa? Perché no!”.

Un altro indizio del suo spirito di partecipazione alla casa esce fuori quando gli chiedono il suo motto preferito: “Vivi e lascia vivere“, afferma Samy. Vedremo quindi un ragazzo tranquillo e non incline agli screzi durante la convivenza nella casa? Nel frattempo, sembra che il modello abbia avuto dei ripensamenti sulla sua clip di presentazione: “

“Sembro un co…..e. Vi assicuro che non sarò un comodino”, ha precisato il modello tramite il suo account di Instagram.

A voi il giudizio!