Affari Tuoi Speciale rinviato al 4 maggio: ecco perché e i vip presenti

La puntata di Affari Tuoi Speciali era inizialmente in programma venerdì 2 maggio, è slittata invece di due giorni, a domenica 4 maggio 2025.

Sarebbe dovuta andare in onda questa sera in prima serata ma, in seguito alla variazioni nel palinsesto dovute alla morte di Papa Francesco, la Rai ha deciso di far slittare di due giorni la puntata di Affari Tuoi Speciale: Stefano De Martino farà così compagnia agli spettatori di Rai 1 domenica 4 maggio, sempre in prima serata, con concorrenti Vip che giocheranno al posto dei tradizionali pacchisti che siamo abituati a vedere nelle consuete puntate che vanno in onda ogni giorno nel preserale.

Speciale Affari Tuoi: i vip della puntata di venerdì 4 maggio 2025

Ma chi sono i personaggi famosi che giocheranno nella puntata di Affari Tuoi Speciale che andrà in onda domenica 4 maggio 2025? Ci saranno alcuni volti noti della televisione italiana, nonché compagni di viaggio di Stefano De Martino in Stasera tutto è possibile (il programma in onda su Rai 2) come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia e Giovanni Esposito. Stefano de Martino ha voluto invitare i suoi colleghi di Stasera tutto è possibile anche per dare l’addio al programma.

Ci saranno poi anche Federica Nargi, Peppe Iodice, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto oltre ad alcuni cantanti come Sal Da Vinci, Serena Brancale e il leader dei The Kolors, Stash. Tra l’altro i tre cantanti avranno al possibilità di esibirsi dal vivo e riproporre le canzoni che, oltre ad avere avuto successo al Festival di Sanremo (rispettivamente Rossetto e caffè, Anema e Core e Tu con chi fai l’amore), sono diventati anche i brani utilizzati quotidianamente nel programma per i vari stacchetti.

Non mancherà ovviamente il Dottore che con le sue offerte cercherà di indirizzare le partite a suo piacimento.